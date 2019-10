Cinque semplici consigli per vivere in modo green e per fare la differenza nel nostro piccolo

Vivere in modo più green è possibile? La risposta è ovviamente sì! Sempre più persone scelgono di mettere in atto comportamenti che riducono l’inquinamento e l’impatto che il nostro stile di vita ha sull’ambiente che ci circonda. Vediamo insieme 5 consigli pratici e semplici da attuare per essere più attenti all’ecosistema.

Sebbene potrebbe sembrare difficile cambiare il proprio modo di vivere, modificare a poco a poco le proprie abitudini non è assolutamente un’impresa impossibile. Basterà prestare un po’ di attenzioni e mettere in atto qualche piccola accortezza: dagli spostamenti quotidiani al modo di fare la spesa tutti possiamo nel nostro piccolo fare qualcosa per salvaguardare il Pianeta Terra.

Ma andiamo ora a scoprire quali sono i 5 migliori consigli per vivere in modo green e per fare la differenza nel nostro piccolo. Sicuramente in questo periodo storico i problemi ambientali sono sempre più sotto i riflettori e prendere coscienza di quando l’impatto dell’uomo sia distruttivo per il pianeta Terra. Vivere in modo green però potrebbe sembrare una sfida invincibile, ma seguendo questi semplici consigli sarà sicuramente una passeggiata. Ecco la lista.

Diminuire gli spostamenti​: uno dei modi migliori per ridurre i nostri consumi giornalieri è sicuramente quello di utilizzare meno l’automobile. Ovviamente è un cambio di vita abbastanza radicale, ma scegliere di andare al lavoro in autobus, metropolitana o bicicletta è un gesto grande nei confronti dell’ambiente.

Inoltre possiamo ricavare altri benefici da questa scelta, come ad esempio quello economico.



Ridurre gli oggetti usa e getta e gli imballaggi​: naturalmente questo è uno dei primi consigli da seguire. Smettere di utilizzare piatti, bicchieri e posate in plastica è molto saggio poiché non sempre sono riciclabili e in ogni caso sono molto difficili da smaltire. Un’ottima idea è quella di non acquistare più detersivi con imballaggio di plastica, ma di preferire quelli alla spina. Infine evitiamo di bere l’acqua in bottiglie di plastica, ma preferiamo sempre borracce e bottiglie di vetro.

Fare la raccolta differenziata​: sebbene all’inizio possa risultare molto faticosa, alla lunga comporta benefici per l’intero pianeta. Nel nostro Paese purtroppo non siamo ancora alla pari con altre nazioni europee: se pensiamo ad esempio alla città di San Francisco sono riusciti a risolvere molteplici problemi e addirittura a guadagnarci anche molti soldi, grazie alle attività commerciali di riciclo dei materiali.

Diminuire il consumo di prodotti​: diminuire l’acquisto di prodotti vuol dire anche frenare il fenomeno dello spreco alimentare. Cercare di riutilizzare gli avanzi, di pianificare bene la spesa e non portare in tavola porzioni eccessive è un ottimo inizio per salvaguardare il pianeta. Ma questo non solo nell’ambito alimentare; se diminuiamo i consumi, produrremo meno inquinamento e rifiuti, saremo più invogliati a riciclare maggiormente ciò che abbiamo, mettendo in atto anche la pratica del riciclo creativo.