Sanremo: acqua stagnante dietro alla scuola di via Volta, urge un intervento del Comune (Foto)

Insegnanti e genitori degli alunni che frequentano la scuola di via Volta a Sanremo chiedono un intervento al Comune per sistemare la situazione che, da diversi anni (con alcuni interventi eseguiti ma non definitivi) si verifica sul retro del plesso scolastico a ridosso di via Moduponte.

Da alcuni punti di drenaggio dell’acqua, infatti, esce a più riprese il liquido che, stagnando, crea una sorta di effetto palude, con odori non molto gradevoli. Oltre al problema dell’acqua c’è anche quello dei piccioni che approfittando dei ‘barbacani’, ovvero i buchi nei muri che servono da drenaggio, depongono le uova.

Una situazione più volte segnalata al Comune che ora dovrà intervenire per risolverla per la salute dei bambini che frequentano la scuola e per chi ci lavora tra docenti e non docenti. Il problema, tra l'altro, si verifica nella zona dove è presente la scala di sicurezza del plesso.