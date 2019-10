Nizza: si incendia un autocarro sull'autostrada, chiusa la A8 in direzione Aix en Provence e problemi anche per gli italiani

Gravi problemi anche per gli italiani che stanno viaggiando verso la Francia, questa mattina per la chiusura dell'autostrada A8, chiusa tra Nizza e Saint Laurent du Var e con l’interruzione in direzione di Aix en Provence.

Un autocarro, infatti, ha preso fuori questa mattina in una galleria dell’autostrada ed i mezzi vengono fatti tutti uscire a Nizza Saint Isidore. Problemi anche per chi si deve recare all’aeroporto ed anche sulla Promenade des Anglais il traffico è rallentato per i molti mezzi che si sono riversati sulla strada a bordo mare, per evitare la A8.

Traffico che, ovviamente, si ripercuote un po’ su tutta la Costa Azzurra, con problemi tra il confine e Nizza. Traffico a tratti intenso anche al confine italo-francese sulla A10 alla barriera di Ventimiglia dove si è registrato un piccolo incidente.