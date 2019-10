Imperia: scontro tra una moto ed un furgone, lievemente ferito il centauro poi portato in ospedale

Lieve incidente stradale, questa mattina intorno alle 11 sul versante imperiese del Capo Berta. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia Municipale, un furgone ed una moto si sono scontrati per cause ancora in via d’accertamento.

Ad avere la peggio il conducente della moto che è finito sull’asfalto. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed un’ambulanza che ha portato il ferito in ospedale ad Imperia, in codice giallo di media gravità. Il traffico ha subito lievi rallentamenti.