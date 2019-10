Imperia: perseguita la ex fidanzata e aggredisce i poliziotti intervenuti per difenderla

La Polizia è intervenuta ieri in ausilio di una giovane donna in difficoltà, importunata dall’ex fidanzato incapace di rassegnarsi alla fine della loro storia d’amore. La ragazza ha riferito di essere intimorita dalle insistenti richieste dell’ex partner che l’attendeva sotto casa per chiarire alcune questioni relative alla loro precedente relazione.

Il ragazzo era incapace di accettare la risposta negativa della ex alla sua richiesta di incontro e, incurante dell’arrivo dell’equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha persistito nel suo atteggiamento ostile e minaccioso. La giovane, ormai esasperata dal suo comportamento, ha chiesto agli agenti di aiutarla ad allontanare l’ex. Quest’ultimo ha però dato in escandescenza e, in un ulteriore raptus di follia, ha sfogato la propria ira nei confronti degli stessi poliziotti, rei, a suo dire, di aver ingiustamente preso le difese della ragazza, spintonandoli violentemente e rivolgendo loro epiteti ingiuriosi.

Tenuto conto dell’escalation di violenza, i due operatori di Volante hanno accompagnato l’uomo in Questura dove è stato identificato e deferito in libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La ragazza è poi stata ascoltata e rinfrancata dal personale specializzato che si è adoperato per trovarle un alloggio dove passare la notte, in una località ignota all’ex fidanzato.