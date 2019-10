Circa 500 metri quadri di oliveto sono andati completamente distrutti da un incendio che è divampato nel primo pomeriggio di oggi, nelle campagne attorno a Camporosso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia ed alcuni volontari, che hanno spento le fiamme in un’oretta. Purtroppo il danno agli ulivi è particolarmente rilevante, in una annata che, tra l’altro, non è certo delle migliori.