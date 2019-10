Taggia: un passaggio pedonale rialzato e dieci dossi, nuovi interventi per la sicurezza stradale

Entro la prossima settimana a Taggia partiranno dei lavori straordinari per la sicurezza stradale. Si tratta di interventi che interesseranno alcune zone considerate sensibili rispetto ad un problema arcinoto, quello dei veicoli che procedono a velocità ben oltre i limiti consentiti.



Il Comune ha dato l’autorizzazione alla costruzione di un nuovo passaggio pedonale rialzato, all’inizio di via San Francesco, in prossimità della rotonda delle olive, all'altezza della Farmacia di Levà.



A questo si aggiungerà la realizzazione di ben 10 dossi che serviranno a rallentare i mezzi in transito. I rallentatori saranno collocati su tutto il territorio comunale: via Levà, via Colombo, via Marco Polo, nei pressi della bocciofila taggese, vicino alla piscina, in via Beglini, sulla strada che conduce alla pista ciclabile fluviale, in via Periane, via Cornice e via Nuvoloni.



Per questi interventi è stata prevista una spesa di 14.030,92 euro. Salvo imprevisti, la realizzazione delle opere dovrebbe essere portata a termine entro la prossima settimana.