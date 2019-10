Sospensione del lavaggio strade e della conseguente rimozione dei veicoli, nella notte tra sabato e domenica prossimi in via Martiri della Libertà (lato Ponente) a Sanremo.

La decisione è stata presa dal Comune matuziano, in relazione alla concomitanza della ‘Fiera di Ottobre’ che si svolgerà in piazza Eroi Sanremesi, proprio nel giorno dei festeggiamenti del Santo Patrono.

Sarà quindi possibile parcheggiare nel corso della notte in via Martiri così come in mattinata.