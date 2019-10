Ospedaletti: ecco tutti i divieti e le limitazioni emesse dal Comune per la rievocazione storica di domenica prossima

Il Comune e la Polizia Municipale di Ospedaletti, in relazione alla prima edizione della ‘Rievocazione storica automobilistica’ del prossimo weekend, ha emesso una serie di limitazioni alla viabilità e di divieti, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione.

In particolare verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in: corso Marconi e via Matteotti dalle 8 di sabato alle 19.30 di domenica; in via XX Settembre dalle 17.30 di sabato alle 19.30 domenica, nel tratto compreso tra piazza An Nassiryah e via XX Settembre fino all’intersezione con corso Regina Margherita. Dalle 13 di sabato alle 19.30 di domenica in corso Regina Margherita, dall’intersezione con via Cavour a quella con piazza Europa; via Cavour dalle 8 di sabato alle 19.30 di domenica.

Verrà istituito il divieto di transito, dalle 6.30 alle 19.30 di domenica in: corso Regina Margherita, via Cavout, strada Costa dei Pini, via Matteotti e piazza Europa.

Sarà istituito il doppio senso di circolazione in: via XX Settembre, dall’intersezione con via Matteotti a quella con via Battisti, per la deviazione sull’Aurelia. Situazione analoga nel tratto di strada Noci, tra strada Vallegrande e strada Termini.

Non saranno accessibili: via Isnart, via degli Ulivi, via Dè Medici, strada Vallegrande, strada dei Garofani, via della Noria e via Cavalieri di Rosi. Saranno percorribili con entrata ed uscita dal by-pass creato in corso Marconi (intersezione corso Garibaldi): via delle Palme, via delle Rose e viale dei Pepi.