Nasce l'Accademia del Ponente - Oggi è già domani

"Mi piace molto l'idea che dovremmo fare consapevolmente quello che fanno le api per istinto ovvero portare benefici all'ambiente (e alla comunità) circostante prendendosi al contempo cura della loro specie", Mike Boxhall

L'idea nasce dalla collaborazione tra l'associazione Nova Verba e la Cooperativa Sociale La Fenice Onlus. Si tratta di un'Accademia appositamente creata per formare venti giovani che vogliono diventare protagonisti della loro vita, legati al territorio del Ponente Ligure. Mai prima d'ora è stata offerta un'opportunità del genere: trentatré incontri incentrati soprattutto sulla crescita personale e sulla creazione d'impresa, lettura del territorio, etica ambientale e progettazione, ma anche lezioni di marketing, informatica e fotografia, studiati su misura per i venti giovani che avranno l'opportunità di partecipare.

Per gli allievi ci sarà la possibilità di creare un Business Plan per avviare una start up con l'assistenza di esperti che metteranno a completa disposizione le loro conoscenze e competenze. Sarà quindi un intreccio tra capitale umano e capitale tecnologico che sarà la base delle nuove ed “aumentate” professioni del futuro.

Inoltre il progetto ritenuto migliore avrà gratuitamente tutta l'assistenza tecnica per la sua realizzazione. Un regalo non da poco, in un territorio così avaro di opportunità!

Per avere maggiori informazioni basta consultare la pagina dedicata della cooperativa Sociale La Fenice Onlus (https://www.cooperativasocialelafenice.it/accademia-del-ponente/) o la pagina del portale "Le Terre del Ponente Ligure" (https://accademiadelponente.it/)

Candidarsi è semplice, basta inviare una mail con i propri contatti a: accademiadelponente@gmail.com