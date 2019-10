La Regione Liguria ed il gruppo di alberghi 'WestLiguria' presenti al 'TTG Travel Experience' di Rimini (Video)

Anche la nostra regione è presente al ‘TTG Travel Experience’, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale nel nostro paese e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

In tre giorni il TTG richiama operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

All’interno del TTG c’è anche lo stand dell’agenzia regionale ‘In Liguria’ per la promozione del turismo regionale. E, nello stand’ c’è anche il gruppo WestLiguria, che raggruppa 7 alberghi che si trovano tra Imperia e Diano Marina. Si tratta degli Hotel ‘Villa Igea’ e ‘Arc en Ciel’ a Diano e del ‘Croce di Malta’, ‘Rossini al Teatro’, ‘Sasso’, ‘Giada Resort’ e ‘Corallo’ di Imperia.

A Rimini c’è Alberto Tita, direttore dell’hotel Rossini di Imperia: “Sono qui in rappresentanza dei 7 alberghi – ci ha detto - tutti a 3 o 4 stelle, con capacità ricettiva interessante e con vocazione ed accoglienza diverse che rendono uniche le strutture di ‘WestLiguria’.”

È l’unica fiera in Italia totalmente b2b che permette alle imprese pubbliche e private del settore di incontrare le aziende più qualificate che intermediano il prodotto turistico nazionale e internazionale ed è il più grande marketplace al mondo dell’offerta e della creatività italiana per i mercati internazionali.

L’evento fa parte della piattaforma ‘Italian Marketplace for Travel&Hospitality’, brand firmato ‘Italian Exhibition Group’, che rappresenta la risposta di qualità tutta italiana a una domanda internazionale in continua evoluzione. Un nuovo modello di sviluppo strategico del business, che unisce in un unico evento le community delle tre più importanti fiere di settore. Un unico marketplace per favorire il business e le opportunità di networking tra chi realizza il prodotto e chi lo distribuisce in Italia e all’estero. L’ultima edizione di TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design e SUN Beach & Outdoor Style ha registrato la presenza di 73.821 operatori professionali e 2.850 espositori.

Questa sera al TTG e, ovviamente anche allo stand della Regione sono attesi anche il Presidente Giovanni Toti e l’Assessore al Turismo, Gianni Berrino.