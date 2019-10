Diano Marina: pubblicato bando per selezione di due assistenti bagnanti stagionali

Gestioni Municipali Spa, rende noto che è indetta la selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione di n° 2 Aiuto Capo Assistenti bagnanti, da assumere stagionalmente presso gli stabilimenti balneari in concessione alla stessa. Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno martedì 29 Ottobre 2019.

Il bando ed i suoi allegati devono essere scaricati dal sito: www.gestionimunicipali.com, nella sezione NEWS & BANDI