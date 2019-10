A Taggia è ripartito il 'Pedibus' con i volontari del servizio civile. Un'opportunità offerta da 8 anni dalla scuola Mazzini

Questa mattina a Taggia è ripartito il 'pedibus'. Si tratta di uno scuolabus umano con i ragazzi del servizio civile impegnati a portare in classe i bimbi aderenti, della scuola primaria di Levà (Istituto Comprensivo di Taggia ndr).



Da almeno 8 anni viene riproposto questo servizio che ad ogni edizione interessa molte famiglie. I bimbi partono da via San Francesco e raggiungono a piedi la scuola Mazzini, sotto l'occhio attento degli adulti.



I giovani volontari sono l’autista ed il controllore di questa colorata carovana, con il compito si chiudere la fila e garantire che tutti i bambini siano sotto controllo. Tutti i partecipanti, accompagnatori compresi, sono dotati di una pettorina gialla che garantisce un’alta visibilità. Il progetto prevede la predisposizione di un “giornale di bordo” nel quale sono elencati tutti i bambini che hanno aderito all’iniziativa. Il giornale di bordo viene compilato ad ogni viaggio, a cura di uno degli accompagnatori.



Non è possibile accogliere bambini non registrati strada facendo. Per questo ad inizio anno scolastico, gli alunni che vogliono salire sul Pedibus, devono presentare formale istanza di partecipazione al Comune di Taggia – Settore Servizi Socio Educativi che provvederà alle comunicazioni necessarie alla scuola ed agli accompagnatori.