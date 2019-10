Sanremo: è stato pubblicato il numero 304 di FlorNews - Riviera Ligure

E' stato pubblicato il numero 304 di 'FlorNews - Riviera Ligure', bollettino di informazione per la floricoltura della Regione Liguria.



Il bollettino ha cadenza quindicinale ed è inviato per e-mail o per Fax agli operatori della filiera floricola ligure e a tutti coloro che lo richiedono. Per poterlo visionare è possibile cliccare sotto.