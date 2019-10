Sanremo: domani sera nuovo appuntamento culturale al 'Caleidospazio 306' da dove si volerà in Giappone

Nell’ambito delle attività culturali e sociali del “Caleidospazio 36”, il centro culturale e di aggregazione situato a Sanremo in via XX Settembre al numero 36, è stato istituito un angolo del viaggio e dell’avventura, denominato “#EXPLORA36”. L’intento è quello di promuovere una serie di incontri in cui i viaggiatori del territorio potranno condividere, in specifiche serate a tema, i reportage fotografici dei loro viaggi.

"In questi incontri potrà esserci un importante scambio di informazioni sui viaggi e suggerimenti per organizzarli in forma autonoma e possibilmente low-cost. Il primo appuntamento di ottobre è sicuramente interessante: domani sera alle 20:45 andremo in Giappone - spiegano i promotori dell'iniziativa -. Valeria Ronca e suo figlio Luca Vicino ‘porteranno’ i partecipanti in Giappone. Paese sospeso tra modernità e antiche tradizioni: un viaggio che parte da Tokyo, la futuristica capitale in cui convivono fianco a fianco quartieri scintillanti di luci e frastornanti sale giochi e quartieri fuori dal tempo che ospitano templi immersi nella bellezza e nella tranquillità di magnifici parchi, per spostarsi poi ai ciliegi in fiore della pagoda Chureito a cui fa da sfondo il maestoso monte Fuji, alle cittadine di Nikko e Kamakura con i loro templi suggestivi, a Himeji e il suo Castello per concludere con le antiche capitali Nara e Kyoto. In particolare Kyoto conserva ancora l’aspetto di una volta in quanto è stata miracolosamente risparmiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale”.

Tutti gli amanti del viaggio, dell’avventura e della scoperta sono invitati a partecipare e, se si vuole, ad aderire al progetto di #EXPLORA36, così da condividere insieme una straordinaria passione. L’entrata è libera.