Imperia: presentato ieri il nuovo servizio di raccolta rifiuti, il Pd "Correzioni necessarie ma non sufficienti"

“Ieri in occasione del Consiglio Comunale è stato presentato il ‘nuovo’ servizio di raccolta rifiuti nella nostra città come da determina dirigenziale 12/82 del 7 ottobre e relativa aggiudicazione della gara d’appalto alla ditta De Vizia Transfer SPA. Abbiamo esaminato con attenzione le parole del Sindaco e dell’Assessore all’ambiente e non possiamo che essere d’accordo sulle correzioni di rotta apportate anche se, come piú volte evidenziato, persistono tutt’oggi alcune gravi criticità legate, anche, alla morfologia del territorio, alla viabilità e alla svolta fortemente innovativa del nuovo sistema”.

Interviene in questo modo la segreteria cittadina del Partito Democratico di Imperia, dopo il Consiglio comunale di ieri: “Basta? Le correzioni erano certo necessarie, ma forse non sufficienti come è possibile evincere dall’esposizione dei mastelli nelle vie centrali, non il massimo per una città a vocazione turistica, così come le lunghe file di bidoni colorati cui si assiste all’entrata di molti condomini che non ne hanno certo vantaggio in termini di decoro. Forse un più stretto coordinamento tra la società erogatori del servizio, cittadini e negozianti potrebbe ovviare al tripudio di bidoni e mastelli che ha colorato l’estate appena trascorsa, e, forse, una maggiore incisività sui comportamenti poco ortodossi sarebbe una delle strade da percorrere. Restano ancora insufficienti i cestini e, quando presenti, sono spesso indecorosamente debordanti di rifiuti. Come Partito Democratico imperiese rivendichiamo con forza la scelta del sistema porta a porta, un percorso iniziato durante la passata Amministrazione e sotto forte impulso del nostro partito, come da delibera comunale datata 4 aprile 2016 con la quale il Consiglio Comunale formulò un indirizzo politico volto a perseguire il sistema di raccolta differenziato porta a porta al fine di ridurre la produzione di rifiuti e di raggiungere il traguardo posto dalle legge comunitarie, nazionali e regionali sulle percentuale della raccolta differenziata, con la sostanziale differenza, rispetto alla presente Amministrazione, che ieri come oggi rimaniamo ancora fermamente convinti che l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dovesse essere organizzato in house providing”.

“Al fine di poter giudicare con maggiore ponderatezza e criterio il servizio che sarà offerto dalla ditta De Vizia Transfer Spa e delle novità annunciate in Consiglio Comunale – termina il Pd - ne attenderemo l’applicazione pratica con l’auspicio che, a differenza di quanto fatto negli ultimi due anni, venga offerto alla cittadinanza un adeguato servizio informativo sul corretto conferimento dei rifiuti”.