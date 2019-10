Vallecrosia. il 20 ottobre all’Istituto Don Bosco, il terzo convegno ‘Ex allievi-ex oratoriani Don Bosco’

Domenica 20 ottobre 2019 presso l’Istituto Don Bosco di Vallecrosia si terrà il terzo convegno ‘Ex allievi-ex oratoriani Don Bosco’ alla presenza di Mons. A.M. Careggio che interverrà sul tema: ‘Il mio Don Bosco: passato, presente, futuro del carisma salesiano’.

“Saranno presenti il Direttore dell’Istituto e Parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice, don Giovanni Lubinu, il vice parroco don Enrico Cassanelli oltre a don Elio Torregiani, don Santino Paganesi, don Giulio Barchelli, don Gino Bruno, don Santino Marcato già educatori e insegnanti in tempi ormai passati presso la struttura.

Il programma sarà il seguente.

- ore 9.00-10.00: Accoglienza

- ore 10.00: Conferenza Mons. A.M. Careggio

- ore 12.00: S. Messa

- ore 13.00: Pranzo Conviviale

- ore 15.00: visita alla chiesetta di Don Bosco in Via Angeli Custodi da poco restaurata dagli ex-allievi e a seguire visita al nuovo centro per ragazzi del disagio (primo piano dell’Istituto).

Per non dimenticare è opportuno ricordare che, ancora vivente DON bosco, un gruppo di antichi allievi, così si chiamavano in origine, si presentarono a lui nel giorno del suo onomastico 24 giugno 1970 e, per esprimergli la loro riconoscenza gli portarono in dono un caffè, cominciarono cosi a sorgere le prime unioni in Italia, poi all’estero, fin quando Don Filippo Rinaldi nel 1908 fondò la ‘Federazione Internazionale degli ex Allievi’.

Il numero degli iscritti all’unione ex allievi dell’istituto salesiano di Vallecrosia conta ora circa quaranta membri però di fatto sono un numero altamente superiore sia nella stessa Vallecrosia che nei Comuni limitrofi.

Un evento ed un’occasione da non perdere per tornare alla casa, rivedere i vecchi e nuovi amici e per dare la propria disponibilità al fine di continuare l’opera di Don Bosco da buoni cristiani e onesti cittadini.

E possibile prenotarsi per il pranzo (costo 15 euro) entro il 18 p.v. ai seguenti numeri telefonici: Don Enrico 328 7095763".