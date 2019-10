Sanremo: ‘Le carte vincenti per i professionisti del domani’, convegno-evento al teatro del Casinò

Venerdì prossimo, dalle 10 alle 18, si terrà il convegno formativo intitolato ‘Le carte vincenti per i professionisti del domani’ presso il Teatro del Casinò di Sanremo.

La giornata è organizzata dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro–Unione Provinciale di Imperia e dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Imperia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro e della Regione Liguria. L’evento gode del patrocinio di Fondazione Studi-Consulenti del Lavoro, dell’Associazione Nazionale Forense di Sanremo, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Imperia, di Formazienda e della Regione Liguria. Moderatore dell’evento Secondo Sandiano, Presidente ANCL Imperia.

"La mattinata - si spiega nel comunicato - sarà dedicata ai Consulenti del Lavoro, con un incontro riservato intitolato ‘Il Consulente del Lavoro del Futuro: prospettive, opportunità, nuove attività’.

Dopo i saluti di Dario Montanaro Presidente Nazionale ANCL, Fabrizio Marti Presidente Regionale ANCL, Roberto Bracco del Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro, Paolo Puppo Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Roberto Aschero Coordinatore Consulta Ordini Consulenti del Lavoro della Liguria, dei Presidenti Provinciali ANCL e dei Presidenti Consigli Provinciali Ordine Consulenti del Lavoro, la parola passerà a Dario Montanaro che illustrerà la carta dei servizi Nazionale, mentre i consigli provinciali offriranno la loro visione sulle opportunità disponibili sul territorio ligure.

L’evento del pomeriggio intitolato ‘Le carte vincenti per il professionista del domani’, invece, sarà aperto a tutti i professionisti ed operatori del mondo del lavoro. Dopo i saluti di rito prenderà la parola Gianni Berrino, Assessore al Lavoro della Regione Liguria, che illustrerà le opportunità offerte dalla regione.

A seguire gli interventi di Daniele Gregori di Disclose che parlerà di digitale e social per il professionista 4.0, di Vittorio Basso Ricci di RTS, con il suo intervento dedicato a ‘la carta vincente per la formazione’ e di Gianluca Caffaratti di Happily Welfare, per parlare del welfare semplice e innovativo.

Momento clou dell’intera giornata sarà l’intervento di Enrico Bertolino, comico e formatore, che intratterrà il pubblico presente sul tema dello sviluppo d’impresa e della formazione come carta vincente.

A finire, Francesco Cerqueti dell’ANCL Imperia per trarre le conclusioni, quesiti e proposte. La partecipazione all’evento è gratuita ed è valida ai fini della formazione continua obbligatoria per il riconoscimento di 4+2 crediti formativi per i Consulenti del Lavoro e 4 crediti formativi per gli Avvocati.