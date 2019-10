Festival 2020: Marco Liorni ospiterà su 'Italia sì!' le selezioni di 'Sanremo Giovani' che andrà in onda il 17 dicembre

Marco Liorni ospiterà su Rai Uno la gara di ‘Sanremo Giovani’. Si tratta delle quattro strisce quotidiane previste all’interno del programma del sabato pomeriggio ‘Italia sì!’. I 20 candidati, infatti, dopo una scrematura iniziale, si sfideranno in quattro puntate settimanali.

I partecipanti saranno selezionati dalla Commissione artistica composta da Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, presieduta da Amadeus. Il direttore artistico e conduttore del Festival invierà personalmente gli inviti agli artisti scelti per partecipare nella categoria dei ‘Big’. La finale di ‘Sanremo Giovani’ andrà in onda dal Casinò sarà trasmessa in una serata-evento su Raiuno.