Intervento di Vigili del Fuoco e personale medico del 118, nella tarda mattinata di oggi in regione Gurabba a Vallecrosia, per soccorrere una persona anziana che era caduta in casa.

La donna, nella caduta ha riportato la frattura del bacino. Ha chiamato i figli ma, visto che la porta era sbarrata dall’interno, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno consentito l’ingresso dei medici.

La donna è stata poi portata in ospedale.