Serie di incendi di sterpaglie nel primo pomeriggio ad Imperia, Dolcedo e Pompeiana: intervento dei Vvf e Protezione Civile

Serie di interventi da parte dei Vigili del Fuoco di Imperia e Sanremo, per alcuni incendi di sterpaglie e scarti in campagna. Il primo è avvenuto a Dolcedo, nella zona di Isolalunga ed è stato il più esteso. E’ divampato alle 12.30 ed i Vigili del Fuoco insieme ai Volontari della Protezione Civile hanno spento le fiamme intorno alle 15.30.

Alle 14 un incendio è invece partito vicino al campo sportivo di Ceriana. In questo caso sono intervenuti prima i Volontari della locale Protezione Civile, poi coadiuvati dai Vigili del Fuoco. Infine un altro incendio è divampato in via Terre Bianche, poco sopra la Prefettura di Imperia. Fiamme spente in pochi minuti.