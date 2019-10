Convoleranno a giuste nozze il 26 ottobre il cantautore Amedeo Grisi e la compagna Cèline Martrès.

L’appuntamento per i due ‘sposini’ e per gli invitati è fissato per il 26 ottobre prossimo alle 17.30 al Miramare Palace Sanremo.

(Foto di Tonino Bonomo)