Imperia: partono i cantieri in galleria Gastaldi e via Garessio, ecco le modifiche alla viabilità

"Faremo arrabbiare prima gli onegliesi e poi i portorini, ma si tratta di interventi necessari e attesi da tempo", ha così simpaticamente annunciato due imminenti lavori pubblici il sindaco di Imperia Claudio Scajola a margine della conferenza di presentazione di 'Aspettando il Centenario'.

Il primo riguarda la sostituzione completa di un tratto di fognatura in via XXV Aprile che presenta usura diffusa. Un'opera da 160 mila euro che consentirà di evitare il rischio di fuoriuscita di liquami. Il secondo cantiere è invece relativo alla messa in sicurezza e riqualificazione complessiva di galleria Gastaldi (importo 245 mila euro). I due lavori comporteranno alcune modifiche alla viabilità.

Per quanto riguarda l'intervento sulla rete fognaria, da giovedì 10 ottobre fino al 16 ottobre, e comunque sino a fine lavori, scatterà la chiusura totale di via Garessio con deviazione del traffico pesante dalla rotonda di Imperia Est verso l'argine Sinistro, mentre il traffico leggero potrà percorrere via Giusti, via Vecchia Piemonte e ritornare su via Garessio all'altezza dell'ufficio Agenzia delle Entrate. Verso monte si potrà percorrere via XXV Aprile o via Nobel e l'argine Sinistro.

Terminata la chiusura di via Garessio, seguirà la chiusura di via XXV Aprile nel tratto compreso tra salita Piazza D'Armi e l'incrocio con via Garessio. Il resto della via diventerà a doppio senso con l'eliminazione degli stalli di sosta. Tale chiusura è prevista per circa 40 giorni.

In galleria Gastaldi invece i lavori inizieranno lunedì ed è prevista la chiusura per la durata di almeno 30 giorni e comunque sino a fine lavori. Non sono previste ulteriori modifiche alla viabilità.

In entrambi i casi è stata predisposta la presenza degli agenti della Polizia Municipale nelle aree interessate al fine di verificare costantemente la situazione relativa al traffico e, laddove necessario, procedere con le dovute modifiche.