Il sanremese Guido Novaro, figlio di Cellino l'ultimo 'Signor Sasso' ha presentato il progetto 'Guido1860'

Lo splendido giardino dell’Hotel Four Seasons di Milano ha fatto da cornice all’esclusivo evento di presentazione del progetto 'Guido1860' ideato dal sanremese Guido Novaro.

Novaro è figlio di Cellino, l’ultimo 'signor Sasso' che, dopo l’università ha lavorato nelle aree marketing e comunicazione di diverse società multinazionali e agenzie pubblicitarie. Un brand 'Guido1860', che vede la luce nel 2019 ma affonda le sue radici nell’Ottocento, quando gli antenati del fondatore crearono l’Olio Sasso, azienda olearia fra le più celebri in Italia e nel mondo e icona di pura avanguardia sotto molteplici punti di vista.

E proprio lo stesso Novaro ha ripercorso la storia della sua famiglia di fronte ad un selezionato parterre composto da giornalisti, influencer e opinion maker che si sono riuniti per degustare i pregiati prodotti del nuovo brand: non solo olio extravergine d’oliva ma anche prodotti a base di olio come patè e pesto alla genovese. Ad illustrare il progetto insieme a Guido Novaro sono stati i suoi partner in questa nuova avventura: lo chef Stefano Callegaro, vincitore di Masterchef 4, Luigi Caricato, oleologo e massimo esperto di olio, Antonio Capitani, celebre astrologo. Altra partnership di assoluto prestigio è quella con Sunseeker Luxury Yachts: come spiegato nel corso della serata, i prodotti 'Guido1860' saranno presenti sui più prestigiosi yacht prodotti dall’azienda.

All’evento di lancio, gli ospiti hanno degustato gli ottimi oli di Guido1860 insieme al menù preparato dallo chef stellato dell’Hotel Four Seasons Fabrizio Borraccino e al risotto preparato dallo chef Stefano Callegaro nel corso di un suggestivo show cooking live.

Una storia, quella della famiglia Novaro, in cui le vicende si intrecciano a quelle di una nazione e che Guido Novaro ha raccolto nel suo libro “Liscio come l’olio”. Proprio ripercorrendo il fil rouge della propria vita attraverso questo sincero memoir, Guido Novaro ha avuto l’intuizione di dar vita ai prodotti Guido1860: una gamma di pregiatissimi oli d’oliva pensati come una vera e propria italian gourmet excellence.

Guido Novaro è nato a Sanremo nel 1956, ma vive a Moncalieri in provincia di Torino, è sposato e padre di tre figli: Niccolò, Carlotta e Tommaso. Questo è il suo primo libro. Ha vinto il Media Key Press and Outdoor come direttore creativo nel 2016.