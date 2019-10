Il 70° Festival di Sanremo sarà anche all'esterno dell'Ariston? Oggi in piazza Colombo sopralluogo della Rai con Comune e Polizia Municipale (Foto)

Entra nel vivo l'organizzazione del 70° Festival di Sanremo. Questo pomeriggio i rappresentanti di Rai, Comune e Polizia Municipale si sono dati appuntamento sul solettone di piazza Colombo dove, stando a quanto emerso nei giorni scorsi, pare sarà allestito un palco per portare il Festival anche fuori dall'Ariston, come ha più volte chiesto l'assessore Alessandro Sindoni anche in occasione del primo incontro romano con Amadeus e i vertici Rai. L'obiettivo è quello di rendere fruibile il Festival anche a chi non ha un biglietto per le serate e l'idea sembra essere piaciuta anche alla Rai e al presentatore e direttore artistico Amadeus.

Bocche cucite al termine della riunione del solettone, anche se emerge la volontà comune di trovare tutte le soluzioni possibili per l'allestimento di un palco che segnerebbe una storica prima volta per Sanremo e per il suo Festival. Sono diversi ancora i nodi da sciogliere, tra i quali anche quelli degli spazi, con la possibilità dell'eliminazione del dehor di un ristorante. Ma per il momento tutto è ancora al vaglio degli uffici comunali e della Polizia Municipale.

Alla riunione, oltre ai rappresentanti Rai, hanno preso parte l'assessore al Turismo e vice sindaco Alessandro Sindoni, i consiglieri Giuseppe Faraldi e Simona Moraglia, i tecnici del Comune con l'ing. Danilo Burastero, il comandante della Polizia Municipale Claudio Frattarola con Erica Biondi Zoccai.