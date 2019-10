Con l'aceto che si grattugia come il grana il food designer taggese Mauro Olivieri vince premi in Italia e all'estero

Primo premio all’Italian Food Award e vittoria nella sezione ‘Dressing & Vinegards’ per una azienda di Modena, ma il food designer è di Taggia. E la vittoria arriva con un prodotto particolare, curioso (ma anche molto buono) che sembra formaggio grana ma invece è aceto, anche se viene grattato allo stesso modo.

Il food designer è Mauro Olivieri, direttore artistico dell'acetificio ‘Mengazzoli’, che produce aceti balsamici e che ha studiato un nuovo modo di aromatizzare i piatti, ovvero con l’aceto 'grattugiabile'. Olivieri lavora da tanti anni come food designer e da circa 20 opera per l’azienda mantovana. Dopo la vittoria in Italia, la settimana scorsa si è presentato alla importante rassegna di food & beverage ‘Anuga’ di Colonia in Germania, aggiudicandosi uno dei 15 primi premi, nelle varie categorie.

Il prodotto con cui l’azienda modenese ed il food designer taggese hanno vinto in Germania si chiama ‘Parpaccio’, ed è una sorta di torta di aceto balsamico solido che viene grattugiato a piacere sui piatti. Una vera innovazione nel food, che è stata subito premiata sia in ambito nazionale che internazionale.

Per Olivieri una nuova grande soddisfazione professionale che conferma come professionisti ed imprenditori della nostra zona trovino importanti riscontri anche presso aziende rinomate.