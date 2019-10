Sanremo: addio alla ZTL ‘fai da te’, in arrivo le telecamere con lettura targhe in via Matteotti, corso Garibaldi, piazza San Siro e piazza Bresca

Pochi lo sanno, ma a Sanremo ci sono le ZTL. Qualche esempio? Piazza Sardi, piazza Bresca, piazza San Siro, via Matteotti/via Escoffier e anche corso Garibaldi con la limitazione ai mezzi di peso superiore alle 3,5 tonnellate. Pochi lo sanno perché al momento le ZTL sono solo sulla carta, o meglio sui cartelli. Un sistema che non sempre (quasi mai) viene rispettato dagli automobilisti senza la presenza di una pattuglia sul posto.

Il Comune e la Polizia Municipale, quindi, stanno predisponendo un piano per l’installazione delle telecamere con lettura targhe. Nei mesi scorsi si sono tenuti molti incontri con i negozianti delle zone interessate per concordare gli orari di carico e scarico mentre i residenti potranno chiedere il permesso di passaggio con l’apposita procedura.

A breve, quindi, arriveranno le telecamere che saranno anche allacciate al sistema di videosorveglianza cittadina in costante collegamento con la sala operativa della Polizia Municipale. La lettura targhe, inoltre, permetterà di individuare subito i trasgressori e far partire la giusta sanzione. Le zone interessate sono: piazza San Siro, piazza Sardi e piazza Bresca, via Matteotti e via Escoffier e corso Garibaldi, dove è in vigore il divieto di transito per i mezzi di peso superiore alle 3,5 tonnellate.

Alla pratica hanno lavorato, oltre al sindaco Alberto Biancheri e al presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, anche l'assessore a Lavori Pubblici e Urbanistica Massimo Donzella insieme agli uffici preposti di Palazzo Bellevue.

La ZTL 2.0 sarà una vera rivoluzione per alcune zone delicate del centro come, in particolare, piazza Bresca e piazza Sardi dove tutti i giorni capita di vedere auto e furgoni entrare e uscire senza il minimo rispetto degli orari stabiliti. Importante anche per le altre aree che, finalmente, potranno regolamentare un afflusso di veicoli troppo spesso indisciplinato e irrispettoso.