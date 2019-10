Tumore a ovaie e utero: dove operarsi in Liguria? Secondo doveecomemicuro.it terzo posto per l'ospedale di Imperia

Sono stati pubblicati i dati aggiornati del PNE 2018 e le classifiche regionali dei centri più performanti per volume d'interventi per tumore maligno all'utero e per tumore maligno all’ovaio, nuovo indicatore da oggi presente nel portale.

Secondo 'Dove e come mi curo' Al 1° posto, per numero di operazioni per tumore maligno all’ovaio c’è l’Ospedale San Martino di Genova, seguito dall’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova. Al terzo posto l'ospedale di Imperia, seguito dall’Ospedale San Paolo di Savona, che è 4° pari merito con l’Ospedale Sant'Andrea di La Spezia e l’Ospedale Villa Scassi di Genova.

Quanto al volume d’interventi per tumore maligno all’utero, in prima posizione c’è sempre l’Ospedale San Martino di Genova seguito dal Galliera, da Villa Scassi di Genova e dal Sant'Andrea di La Spezia. Quinto posto per l'ospedale di Imperia

Fonte dei dati è il Programma Nazionale Esiti 2018 di Agenas, edizione in cui è stato introdotto per la prima volta il nuovo indicatore. L'aggiornamento di doveecomemicuro.it ha riguardato anche gli indicatori precedentemente inseriti, compreso il volume d'interventi per tumore maligno all'utero, altra importante neoplasia ginecologica.

Interventi chirurgici per tumore maligno all’ovaio. Le strutture pubbliche o private accreditate che in Liguria hanno effettuato questo tipo di intervento sono 6:

1. Ospedale San Martino di Genova (n° interventi: 41)

2. Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova (n° interventi: 9)

3. Stabilimento Ospedaliero di Imperia (n° interventi: 7)

4. Ospedale San Paolo di Savona (n° interventi: 5)

4. Ospedale Sant'Andrea di La Spezia (n° interventi: 5)

4. Ospedale Villa Scassi di Genova (n° interventi: 5)

In Liguria il valore di riferimento di minimo 20 interventi l’anno è rispettato dal

17% delle strutture (1 struttura su 6).

Il 30,6% dei residenti sceglie di farsi curare in altre regioni.

Il 69,4% dei residenti sceglie di farsi curarsi nella propria regione.

Il 9,4% di interventi eseguiti su non residenti.

Interventi chirurgici per tumore maligno all’utero

Le strutture pubbliche o private accreditate che in Liguria hanno effettuato questo tipo di intervento sono 10. Le 5 strutture che effettuano un maggior numero di interventi sono:

1. Ospedale San Martino di Genova (n° interventi: 107)

2. Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova (n° interventi: 40)

3. Ospedale Villa Scassi di Genova (n° interventi: 36)

4. Ospedale Sant'Andrea di La Spezia (n° interventi: 35)

5. Stabilimento Ospedaliero di Imperia (n° interventi: 30)

Il 20,2% dei residenti sceglie di farsi curare in altre regioni.

Il 79,8% dei residenti sceglie di farsi curarsi nella propria regione.

L’8,4% di interventi eseguiti su non residenti.



Le classifiche nazionali QUI.