Sanremo: approvata all’unanimità la pratica dell’RT. Il Grande: “Si deve migliorare il servizio per utenti e dipendenti”. Artioli: “Serve un cambio di passo”

Con una votazione all’unanimità, che ha visto uniti maggioranza ed opposizione, il consiglio comunale di Sanremo ha approvato la pratica sulla Riviera Trasporti. Ad aprire il dibattito, dopo l’illustrazione dell’ordine del giorno da parte dell’assessore Massimo Donzella e il primo intervento del sindaco Alberto Biancheri, è stato il gruppo della Lega che ha subito annunciato il proprio voto favorevole. “A noi sta a cuore il futuro dei lavoratori e la qualità del servizio – ha detto Daniele Ventimiglia - Auspichiamo che l’azienda, oltre al risanamento della stessa, provveda anche a mettere mano ai mezzi”. “ Il Comune di Sanremo ha sempre fatto la sua parte, purtroppo non è invece sempre stato cosi all’inverso – ha aggiunto Andrea Artioli – Il nostro voto favorevole vuole andare incontro alle esigenze dell’azienda per salvarla e per permetterle di fornire il miglior servizio pubblico possibile. Questa deve però essere anche l’occasione per chiedere all’RT un cambio di passo ed un ripensamento delle strategie sulla città”.

Il primo a parlare per la maggioranza è stato Lorenzo Marcucci: “Personalmente, come cittadino, non ho una grande simpatia per la Riviera Trasporti per la qualità del servizio che offre – ha detto – al mercato quotidianamente sento infatti le lamentele delle persone che incontro. Nella lettera ricevuta dall’azienda, che contiene i propri impegni, vedo però un buon inizio”. Marcucci ha poi puntato il dito contro coloro che non pagano il biglietto. Il capogruppo del PD Mario Robaldo ha difeso l’operato del presidente dell’RT Riccardo Giordano per aver cercato di risanare l’azienda. “Auspico che questo ordine del giorno dia forza a Sanremo – ha detto - mi auguro che si possa quindi rinforzare il servizio sulla città assumendo persone e mettendo in strada mezzi nuovi. Sul futuro di quell’area, oggi adibita a deposito, abbiamo mediato cercando di salvaguardare il futuro del tessuto economico del quartiere di San Martino”.

Il pallone è poi nuovamente passato alla minoranza. “Abbiamo chiesto garanzie sull’utilizzo dei fondi ed una salvaguardia del quartiere – è intervenuto il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Lombardi - A noi come amministratori interessa che la popolazione possa usufruire di un servizio adeguato e sicuro, non solo per gli utenti ma anche per i lavoratori dell’RT. Tutti abbiamo sempre incentivato la fruizione dei mezzi pubblici, ma se questi non sono adeguati non si è invogliati ad utilizzarli. In passato – ha concluso parlando dei ‘furbetti del biglietto’ - avevamo anche chiesto una sorta di tornelli a bordo per evitare l’ingresso di persone non munite di ticket”.

Il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, dopo aver ringraziato i dipendenti della Riviera Trasporti per il lavoro svolto, ha ricordato il proprio impegno all’epoca in cui aveva svolto il ruolo di vicepresidente dell’azienda (2005). “Più volte nel recente passato ho scritto all’RT lamentando corse saltate e mezzi sporchi, e per sottolineare anche il servizio Scuolabus”. Il Grande ha poi anche auspicato, per il futuro, un piano di controlli a bordo dei mezzi oltre che una maggiore considerazione di Sanremo a fronte della pratica approvata questa sera. “In merito ai ritardi – ha aggiunto - preferisco concertare orari diversi ma che siano reali e che non prendano in giro gli utenti facendoli attendere alle fermate per i ritardi delle corse. In futuro servirà un tecnico preparato e che informi costantemente il Comune di Sanremo. Si deve migliorare il servizio per gli utenti ma anche per i dipendenti che non possono nulla dei problemi che sono solo organizzativi”.

Il consigliere di maggioranza Umberto Bellini, nel suo intervento, ha espresso una critica rivolta alla penultima Amministrazione Comunale (come già accaduto in altre sedute n.d.a.). “Per l’area oggetto della pratica di questa sera, negli anni scorsi si era presentata un’importante società alberghiera straniera dichiaratasi interessata – ha detto – serviva un passaggio come quello che stiamo approvando oggi, però non se ne fece nulla perchè ci trovavamo nel quinquennio delle parole !”. Bellini ha poi sollevato un problema legato alle pensiline “Che in periferia fanno schifo” ha specificato.

“Già sei mesi fa avevamo chiesto un cambio di passo per risolvere i disagi del servizio pubblico patiti da Sanremo – è intervenuto Giuseppe Faraldi di Sanremo al Centro - In questo periodo si è però assistito ad un aumento delle proteste. Non si può dire che i ritardi e le corse saltate sono a causa del traffico. Da cittadino e da rappresentante dei cittadini mi sento un po’ preso in giro. Che fine hanno fato gli autobus ad idrogeno ? Due sono spariti senza sapere il perché.... E gli altri tre ? Girano o sono fermi nei magazzini ? Con che criteri e con quale lungimiranza è stato fatto questo investimento ? La nostra unica colpa è stata quella di non aver battuto i pugni sul tavolo prima. Parlando delle pensiline, mi chiedo perché non si sia portato avanti il progetto legato alla sponsorizzazione delle stesse per metterle a posto ? Noi possiamo aiutare l’azienda, ma vogliamo essere rispettati”. La parola è poi passata ad Eugenio Nocita dello stesso gruppo consigliare: “Con questa pratica dimostriamo di voler aiutare un’azienda che permette di muoversi a chi non ha un mezzo o a chi preferisce utilizzare il servizio pubblico – ha detto – Purtroppo le note dolenti della qualità del servizio non mancano. L’evasione va repressa con i controlli ma anche prevenuta con la qualità del servizio offerto”.

Per l’opposizione ha poi preso la parola Simone Baggioli di Forza Italia: “Da imprenditore credo che l’obbiettivo di un cda sia quello di portare performance sufficientemente vantaggiose. Oggi il servizio prestato è del tutto insufficiente, troppi aiuti dati dal Comune di Sanremo. Non vorrei che questi 6,5 milioni di operazione possa essere solo una palla di neve nell’inferno dei debiti di RT, ormai a - 30 milioni. Tutti vogliamo salvaguardare i dipendenti ma credo che il cda non sia riuscito a raggiungere gli obbiettivi pertanto è necessaria una svolta nelle nomine all’interno delle società pubbliche. Persone capaci e che conoscano la materia. Basta paracadutati, Sanremo ha bisogno di altro essendo la città più popolosa della provincia, con più vocazione turistica e più conosciuta in Italia e nel Mondo”.

“Andiamo oggi a dare un ulteriore contributo alla Riviera Trasporti, con un immobile quotato 6,4 milioni – è intervenuto Sergio Tommasini - Ho quindi chiesto una perizia asseverata per verificare il suo reale valore. Dovremo poi andare a trovare un nuovo deposito per gli oltre 50 mezzi. Chiedo al sindaco e alla giunta di monitorare il miglioramento dei servizi. Sanremo deve far sentire in maniera forte la propria voce. Serve un cambio di passo sia del consiglio di amministrazione sia della dirigenza”.

“Non è mai mancato l’impegno per la continuazione di questo servizio che mi auguro rimanga pubblico pur migliorando nella sua offerta alla cittadinanza” ha detto Giorgio Trucco del Partito Democratico.

La pratica è stata infine approvata con una votazione ampiamente favorevole, che ha visto uniti maggioranza ed opposizione con la sola uscita dall’aula del Movimento 5 Stelle (che ha però dato parere favorevole all’ordine del giorno illustrato subito dopo dal sindaco). “Ad inizio serata non avevo ancora deciso che posizione assumere – ha spiegato il consigliere pentastellato Roberto Rizzo – Ma dopo aver ascoltato i vari interventi il mio parere è negativo, annuncio che uscirò dall’aula al momento della votazione”.

“Con questo voto si è dato un segnale forte a tutti che Sanremo stia facendo la sua parte - ha chiuso la discussione il sindaco Alberto Biancheri – La città in questo momento sta subendo dei disservizi che non si merita”. Il Primo Cittadino ha poi illustrato l’ordine del giorno in cui si chiedono maggiori dettagli sugli impegni presi dalla Riviera Trasporti e la presentazione di un crono programma preciso. Inoltre si chiede con cadenza semestrale l’attuazione dei servizi sul territorio ed il controllo nel comprensorio sanremese.