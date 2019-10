Ventimiglia: grande successo ieri per la 19ª 'Giornata della Solidarietà in 4x4' per la Spes (Foto)

Si è svolta ieri, con grande successo, la 19ª ‘Giornata della Solidarietà in 4x4’ per la Spes di Ventimiglia. La giornata è iniziata alle 9.30 dalla sede della Spes, dove a bordo delle jeep, si sono tutti recati in Grammondo sulle alture di Mentone ad un passo dal mare. Ospiti del rifugio Gambino (Gerri) gestito dal Cai di Ventimiglia, sempre molto disponibile in ogni momento.

A fare da contorno ai giochi, al buon cibo, all'allegria, il bellissimo panorama delle Alpi marittime che solo la natura può creare; gli spaghetti sono stati offerti da un caro amico, Ramon Bruno di Pasta Fresca Morena di Ventimiglia. Un caloroso ringraziamento va Mirella, collaboratrice e organizzatrice insieme a Mario, ideatore dell'evento dal 2000. Un grazie per aver fatto incontrare ‘I ragazzi della Spes’ con gli appassionati del fuoristrada: Bruno, Marco, Mario, Matteo, Maurizio, Piérre (alcuni appartenenti al club III° Millennio 4x4) e che hanno dato vita a questo happening.