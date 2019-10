Vallecrosia: venerdì prossimo alla Sala Polivalente un incontro formativo gratuito dedicato al Terzo Settore

Attivarsi per le famiglie non è sempre facile, come non lo è progettare percorsi o iniziative che diano un buona certezza d’impattare positivamente e coerentemente rispetto all’impiego di risorse umane ed economiche.

Per questo motivo il Centro Promozione Famiglia, con il sostegno del CESPIM ed il Forum della Associazioni Familiari organizza per venerdì 18 ottobre alle 8.45, nella sala polivalente di Vallecrosia, una mattinata di formazione dedicata al Family Impact Lens (FIL) con docenti dell’Università Sacro Cuore di Milano.

Il ‘Family Impact Lens’ è una metodologia, sperimentata da più di vent’anni in oltre la metà degli Stati degli USA, che consente di verificare quanto e come i vari progetti ed interventi modifichino, in positivo o in negativo, le condizioni di vita e di benessere delle famiglie, nelle loro diverse forme strutturali e condizioni socio economiche.

La mattinata sarà articolata in due momenti, una introduzione teorica allo strumento del FIL ed un laboratorio per tradurre in pratica alcuni elementi dello strumento presentato. Per l’iscrizione si può inviare una mail a centrofamigliasanremo@gmail.com.