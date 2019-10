Sanremo: Ariston Comic Selfie 2019, al via le votazioni online dal 7 al 21 ottobre. Tutti i particolari e le modalità

Da YouTube al Teatro Ariston di Sanremo in un minuto e mezzo. Ariston Comic Selfie è il talent online che porta la comicità dal mondo del web al palcoscenico più famoso d’Italia grazie ad un video-selfie divertente (Ariston Comic Selfie) o una video-parodia (Ariston Comic Selfie Parody) della durata massima di 90 secondi a cui si è aggiunta quest’anno la nuova sezione Ariston Selfie Magic.

L’iniziativa permette a singoli artisti e/o duetti di effettuare delle performance-video per esprimere le loro qualità. Tali performance vengono messe in rete sul sito ufficiale della manifestazione www.aristoncomicselfie.com e sottoposte al giudizio del pubblico del web con un sistema di votazione ad hoc, mentre il comitato organizzatore ha il compito di selezionare altri candidati meritevoli e di farli così procedere fino alla finalissima.

Il voto online per le tre sezioni del contest Ariston Comic Selfie, Ariston Comic Selfie Parody e per Ariston Selfie Magic è aperto da lunedì 7 a lunedì 21 ottobre.

Regole di Votazione: si potranno esprimere un massimo di TRE (3) voti sul sito ufficiale della manifestazione www.aristoncomiselfie.com direttamente nella pagina dedicata ad ogni singolo concorrente. I tre voti non sono cumulabili ed ogni partecipante potrà essere votato una sola volta. Tutti i voti pervenuti all’organizzazione nel periodo sopraindicato verranno controllati e verranno pubblicate le classifiche aggiornate con i risultati parziali delle votazioni. Dall’esito di tali votazioni, accederanno di diritto alla finale di Ariston Comic Selfie 2019 i 2 concorrenti più votati per ciascuna categoria sul web, più un massimo di 6 concorrenti ripescati dal comitato organizzatore (in generale e liberamente fra le tre categorie di gara, per un totale massimo di 12 finalisti).

Ariston Comic Selfie – Da YouTube al Teatro Ariston di Sanremo con un video divertente della durata massima di un minuto e mezzo. I selezionati per la sezione Ariston Comic Selfie:

- Donatella Barbagallo – 33 anni da San Lucido (Cosenza)

- Luca Costale e Andrea Lavalle – 30 anni da Domodossola (Verbania)

- Salvatore La Monica – 32 anni da Siracusa

- Niccolò Mazzavillani e Paolo Gandini – 25 anni da Gallarate (Varese) e 34 anni da Agnadello (Cremona)

- Gabriele Indelicato – 23 anni da Sanremo

- Giovanni Lopedota – 27 anni da Altamura (Bari)

- Giovanni Smoquina – 19 anni da Smussago (Brescia)

- Marco Bernardini – 30 anni da Roma

- Luigi Mangiacotti – 30 anni da Cinisello Balsamo (Milano)

- Davide D’Urso – 22 anni da Torino

- Fabiano Martinello – 21 anni da Sanremo

Ariston Comic Selfie Parody – Le parodie che spopolano sul web arrivano sul palco della canzone italiana grazie ad Ariston Comic Selfie Parody, il primo e unico web contest dedicato alle video-parodie delle canzoni famose. I selezionati per la sezione Parody:

1) Gioacchino Gargano – 22 anni da Palermo

2) Stello Tommasello – 29 anni da Messina

Ariston Selfie Magic – Per la prima volta la magia e i giochi di prestigio dal web al palco dell’Ariston con un video-selfie di massimo 90 secondi. I selezionati di Ariston Selfie Magic:

1) Francesco Martina – 19 anni da Anzio (Roma)

2) Enrico Marando – 22 anni da Pianezza (Torino)

3) Auro Cardillo – 19 anni da Roma

4) Francesco Fontanelli – 20 anni da San Vincenzo (Livorno)

5) Matteo Meleleo – 20 anni da Brescia

6) Ale Bellotto – 28 anni da Mornago (Varese)

7) Giuseppe Ruggieri – 28 anni da Telese Terme (Benevento)

8) Matteo Casciani – 22 anni da Roma

Coloro che dalle votazioni risulteranno finalisti, avranno la possibilità di esibirsi sul palco del Teatro Ariston Sanremo durante la finalissima di venerdì 22 novembre 2019 trasmessa in diretta streaming e presentata da Giovanni Vernia. La giuria di qualità di Ariston Comic Selfie 2019 è composta da Carla Vacchino, proprietaria del Teatro Ariston, la Responsabile Ufficio Promozionale Culturale SIAE Danila Confalonieri, la cantautrice e regista Isabella Biffi, la webstar Edoardo Mecca, l’illusionista Walter Rolfo e il musicista e artista Andy Bluvertigo. Il tutto sarà accompagnato dalla musica della dj e cantante Georgia Mos.

Ai vincitori individuati dalla giuria di qualità durante la finale di Ariston Comic Selfie 2019 verrà offerta una borsa di studio conferita dalla SIAE dell’ammontare di 1000 euro ciascuna. Al vincitore individuato come autore della migliore performance della serata finale, tra quelli premiati dalla giuria di qualità, andranno anche due biglietti per assistere come spettatori alla finale del Festival di Sanremo 2020. Ai vincitori delle tre classifiche web verrà offerto un soggiorno per due persone a Sanremo. I vincitori del Voto della Sala riceveranno un abbonamento per il Premio Tenco 2020.

Ariston Comic Selfie 2019 è una manifestazione organizzata con il supporto e il contributo della SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori.