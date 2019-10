Sta per scadere il termine per la presentazione della domanda di servizio civile universale. Si tratta di un’importante opportunità per i giovani tra i 18 ed i 28 anni che, dietro corresponsione da parte dell’ufficio nazionale per il servizio civile di un importo di 439,50 euro saranno impegnati per un anno in attività di tipo sociale a 25 ore settimanali.

12 sono i posti disponibili presso le sedi Croce Verde Arma di Taggia (progetto “Non solo emergenza 2019 (Imperia) e 6 i posti presso gli asili nido di Sanremo, Ventimiglia, Taggia, San Bartolomeo al Mare ed Albenga (progetto “Giocare per crescere 2019 (Imperia). La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone a questo link.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

Gli uffici di Confcooperative Imperia Savona sono a disposizione per informazioni e/o affiancamento nella compilazione della domanda