Sanremo: serie di interventi sulle strade, verrà realizzato un passaggio pedonale rialzato di fronte a 'The Mall'

Serie di interventi da oggi a Sanremo, che interessano diverse zone della città dei fiori.

Quest’oggi, fino alla fine dei lavori, in Strada San Giacomo nella zona sotto la stazione dell’ex funivia, senso unico alternato con movieri, per la ricostruzione di un muro comunale. Domani, dalle 8 alle 19 e sino al termine lavori, in via Armea (zona The Mall), verrà realizzato un attraversamento pedonale rialzato. E' il primo di una serie di nuovi attraversamenti pedonali rialzati che saranno creati nelle prossime settimane.

Mercoledì, all’incrocio tra strada Borgo Tinasso e via Galilei, dalle 8 e sino a termine lavori, divieto di sosta e senso unico alternato per lavori di regimazione delle acque sotto strada.