Sanremo: raid vandalico contro i ‘Velo Ok’ nella notte tra sabato e domenica, la Polizia Municipale sulle stracce degli autori (Foto)

L’inciviltà torna di nuovo a mettersi in mostra a Sanremo. Nella notte tra sabato e domenica qualcuno ha pensato bene di distruggere alcuni ‘Velo Ok’, i sistemi installati per il controllo della velocità sulle strade più pericolose in città. Un presidio di sicurezza che a qualcuno, però, dà fastidio.

E così in piena notte i ‘Velo Ok’ di corso Marconi e corso Inglesi sono stati distrutti, mentre altri sono stati danneggiati o vandalizzati. Atti in zone diverse ma che si pensa possano essere stati firmati dalla stessa (stupida) mano. Sul caso ora sta indagando il comando di Polizia Municipale che in queste ore è sulle tracce dei vandali che potrebbero essere individuati anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza in HD. Nel frattempo anche l’azienda che ha in concessione l’installazione dei ‘Velo Ok’ si sta attivando per installare telecamere dedicate proprio agli autovelox per evitare il ripetersi di atti simili.

Intanto in città torna di nuovo un esempio di come le parole volino subito via quando si entra nei fatti. Dopo vari incidenti (alcuni anche mortali, purtroppo) sulle strade più pericolose della zona, il Comune ha deciso di installare i ‘Velo Ok’ come deterrente per limitare la velocità media, con risultati anche soddisfacenti. Sono fioccate anche le multe, come è normale che sia, ma a qualcuno la storia sembra non andare giù. Quindi: meglio correre quanto si vuole e continuare a piangere vittime o rispettare i limiti e lavorare tutti insieme per qualche incidente in meno? Per ora le prime risposte sono a dir poco desolanti.