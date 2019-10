Sanremo: prima riunione del comitato della Foce, idea luminarie ed iniziative per Natale, tra poco il direttivo

Sta prendendo corpo il neonato comitato della Foce, al quale hanno aderito già 70 persone tra commercianti e residenti, che vogliono far cresce il popoloso quartiere della Foce, ricco anche di attività commerciali.

La settimana scorsa si è svolta la prima riunione con circa 40 dei 70 aderenti, che erano presenti nella sala riunioni della Chiesa di San Rocco. Ad ideare il comitato tre giovani della zona: Matilde Mazzia, Federica Lattuada e Paolo Cibien che ora, insieme agli altri aderenti, stanno stilando uno statuto del Comitato e, a breve, procederanno alla nomina di un direttivo con relativo presidente.

Il comitato, che precisa di essere fuori dalle logiche politiche, è stato costituito con l’obiettivo di valorizzare e riqualificare l’intero quartiere con l’aiuto e la collaborazione di tutti, tra commercianti, imprenditori e residenti. Nel corso della riunione la prima idea messa sul tavolo è quella relativa ad una serie di iniziative per il mese di dicembre che anticipa il Natale, anche con la possibilità di una ‘autotassazione’.

Il comitato sta anche lavorando affinchè l’intero quartiere possa essere adeguatamente addobbato con le luminarie natalizie, chiedendo una maggiore attenzione nell’installazione al Comune ma, nel caso, anche intervenendo economicamente per poter allietare nel modo migliore la più importante festa dell’anno. Oltre all’installazione delle luminarie sta pensando alla sonorizzazione delle strade in chiave natalizia ma, con l’aiuto della parrocchia di San Rocco, anche ad una serie di passeggiate per i bambini e quindi: allestimenti delle vetrine, offerta di dolci e panettone.

Proprio per questo è stato redatto un apposito questionario, per ottenere dagli aderenti al comitato, una serie di proposte ed idee in merito. Un altro questionario è stato consegnato per evidenziare altre problematiche e, proprio su questo si è discusso dei parcheggi e della viabilità. Nel primo caso verrà chiesto al comune di rendere a ‘rotazione’ i pochi gratuiti presenti nel quartiere, per evitare che i soliti ‘furbetti’ se ne approprino per giorni e giorni, facendoli diventare quasi ‘privati’.

All’interno della riunione si è anche parlato del problema immondizia. I presenti, pur condividendo la scelta della raccolta differenziata, chiedono interventi ad Amaie Energia, in relazione ai molti abbandoni di sacchetti, in particolare di turisti durante l’estate. Il Comitato, consapevole della presenza dei punti ‘2 minuti’, allestiti principalmente per i turisti, chiederà una maggiore sensibilizzazione per la prossima estate, verso i proprietari delle seconde case. Contestualmente verrà anche fatta la proposta per la derattizzazione di quartiere.

La prossima settimana è prevista una nuova riunione mentre è allo studio anche un possibile incontro con il Sindaco e l’Amministrazione. Al momento non è all’interno del comitato nessun responsabile della Coop, il grande supermercato della Foce, ma gli aderenti auspicano che possa entrare, anche con altri supermercati presenti nel quartiere.