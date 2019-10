Sanremo: giovedì scorso prima serata conviviale del Lions Club Host con il presidente Pecchinino (Foto)

Si è svolta giovedì scorso, al ristorante ‘Buca Cena’ del Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, la prima serata conviviale, aperta a soci e ospiti, organizzata dal Presidente del Lions Club Sanremo Host, Roberto Pecchinino.

L'attuale Presidente dell'associazione Lions sanremese, che vanta un percorso giornalistico ultra quarantennale nel settore televisivo, ha inserito nel suo programma sociale per l'anno 2019/2020, serate con relatori, che sono delle vere e importanti eccellenze di Sanremo. Conferenzieri, editori, storici, giornalisti e musicisti di Sanremesi, che dovrebbero essere considerati come dei veri Ambasciatori di Sanremo, perchè contribuiscono con il loro sapere a far conoscere e valorizzare la storia della nostra città in Italia e all'estero.

Ha inaugurato con grande successo la bella serata conviviale del Lions Club Sanremo Host, il dott. Alberto Guglielmi Manzoni, affermato conferenziere, storico e scrittore. Presenti alla serata il Presidente di Zona Danilo Papa, la presidente del Lions Club Sanremo Matutia Sara D'Amico, la prof.ssa Patrizia Massano. Cerimoniere per l'occasione è stato il socio Domenico Frattarola. Dopo i saluti si è proceduto alla lettura del curriculum del Dott. Alberto Guglielmi Manzoni, che di fronte ad un attento pubblico, ha svolto un’interessante relazione sul tema “Illustri Stranieri a Sanremo tra Otto e Novecento”. Il dott. Manzoni, è oggi considerato un dei più importanti oratori di questo secolo. Nel passato, ricordava Pecchinino a completamento della presentazione sul relatore “Sanremo vantava ben tre illustri oratori: Padre Semeria, Orazio Raimondo e Francesco Pastonchi, oggi dopo questo tris d'assi, finalmente abbiamo un poker, con il nostro Alberto Guglielmi Manzoni”. Un successo annunciato, perchè l'arte oratoria del dott. Guglielmi Manzoni, riusciva a coinvolgere tutti i presenti, la storia di Sanremo, narrata dalle sue parole, prendeva forma e colore, l'immaginazione veniva trasportata ai primi anni del 900, in quei luoghi che hanno visto la nostra città divenire luogo di soggiorno di personalità di livello mondiale.

Grazie ad un approfondito lavoro di ricerca il dott Manzoni, con la collaborazione della professoressa Patrizia Massano, ha redatto il testo ‘La villa di Alfred Nobel a Sanremo - tra storia, misteri e personaggi - con notizie dal 1870 al 2018’, fonte di informazioni storiche e particolari inediti su personaggi famosi della storia e del mondo scientifico che hanno soggiornato nella villa ed in città. La figura di Alfredo Nobel ci appare in tutta la sua ‘umanità’, così come ci appaiono ‘vicini’ scienziati, scrittori, politici, negli anni premiati con la maggiore onorificenza mondiale cui possa aspirare chi si occupa di ricerca ed azioni umanitarie.

Interessante scoprire immagini e particolari costruttivi degli edifici cittadini di notevole pregio artistico, ville ed alberghi di lusso ed il loro inserimento nel contesto ambientale di allora, ancora pressoché incontaminato, tra il rigoglioso verde della vegetazione e l’azzurro del mare. Una bella serata, tra storia e cultura, che si è arricchita anche della bella testimonianza della prof.ssa Patrizia Massano, che iniziò ad interessarsi e a studiare la vita di Alfred Nobel sin dal 1978. Prima di concludere la serata conviviale, il Presidente Roberto Pecchinino, ha consegnato al dott. Alberto Guglielmi Manzoni, il guidoncino del Club e alcune pubblicazioni della prof.ssa Anna Blangetti (socia del club) e del dott. Giacomo Mannisi “ Sanremo Invisibile – Porte e Portali di Sanremo e le Banche a Sanremo di Alberto Politi” pubblicati anche con il sostegno del Club.

Ancora una volta, quindi, pienamente rispettata la finalità culturale degli Incontri Lionistici del Lions Club Sanremo Host, che tra service umanitari e valorizzazione della storia e della cultura della città, contribuisce a concretizzare la frase di Melvin Jones, fondatore nel 1917 della The International Association of Lions Clubs: Non si può andare lontano, se non si pensa di fare qualcosa per altri. We Serve!