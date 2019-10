Sanremo: entro fine mese arrivano altri 4 marchi a 'The Mall', a dicembre termineranno tutti i lavori?

Anche se non vengono ‘sbandierati’, proseguono senza sosta i lavori all’interno del cantiere di ‘The Mall’, l’outlet del lusso che ha aperto i battenti a giugno, inaugurando una ampia porzione dello stesso.

Secondo i bene informati, infatti, entro fine mese verranno inaugurati i quattro negozi che ancora mancano all’appello, ovvero Bottega Veneta, Jimmy Choo, MC Queen ed Yves Saint Laurent che andranno a completare l’offerta delle importanti firme di caratura mondiale, all’interno dell’outlet.

Anche il cantiere prosegue nell’allestimento della zona frontale dell’outlet e, sempre secondo fonti al momento non confermate, la chiusura dei lavori dovrebbe arrivare a fine 2019. Una accelerazione, quella avvenuta negli ultimi mesi che, dopo l’empasse dovuta a problemi di carattere burocratico, ha dapprima consentito l’avvio delle vendite per una buona parte di marchi, ed ora la procedura per terminare l’intervento.

Non ci sono dati ufficiali sul volume di affari generato da The Mall ed anche sull’utilizzo delle navette, che si vedono regolarmente fare la spola tra il centro della città ed i negozi di Valle Armea, anche se sempre i ben informati confermano che i marchi già presenti all’interno sembrerebbero soddisfatti di come stanno andando.

Nell’ambito della fine dei lavori è previsto anche lo spostamento del bar che ha aperto a giugno ed anche la realizzazione di un grande ristorante all’ultimo piano, che avrà la vista sui negozi e sull’esterno della struttura.