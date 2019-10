Dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi nuove attrezzature per i volontari della Protezione Civile di Vallecrosia

Donazione possibile grazie ai fondi ricavati con il torneo di calcio balilla “Chicco Bedini Memorial” svoltosi lo scorso 11 maggio

Il Lions Club Bordighera Otto Luoghi ha donato un nuovo gruppo elettrogeno ed un nuovo compressore d’aria elettrico ai volontari della Protezione Civile di Vallecrosia, grazie ai fondi ricavati dal riuscito torneo di calcio balilla “1° Memorial Chicco Bedini” che si è svolto lo scorso 11 maggio presso il Villaggio dei Fiori di Sanremo.

La consegna è avvenuta presso la sede della Protezione Civile di Vallecrosia, alla presenza dell’attuale Presidente del Club bordigotto Germano Pellegrino, della Past Presidente Mimma Espugnato e del capo squadra della Protezione Civile di Vallecrosia Gianfranco Lucà, accompagnato da alcuni volontari del gruppo.

“Il Lions Club Bordighera Otto Luoghi ha svolto e continuerà a svolgere tante attività di servizio sia a favore della comunità, sia a livello globale – ha commentato la Past Presidente Mimma Espugnato – ma considero questo Service uno dei più significativi del mio anno di presidenza, in quanto fornisce un tangibile supporto alla Protezione Civile, una realtà alla quale tutti i cittadini del comprensorio vallecrosino sono molto legati e che vanta una lunga e meritoria attività in favore della comunità”.

“In un momento così difficile per il reperimento di fondi - aggiunge il capo squadra Gianfranco Lucà - l’aiuto dei Lions è particolarmente apprezzato: le nuove attrezzature completano il nostro equipaggiamento e permetteranno alla squadra di essere pronta ad agire in caso di calamità, come eventi alluvionali o attività di antiincendio boschivo”.

Il Lions Club Bordighera Ottoluoghi ringrazia ancora per il supporto all’evento del maggio scorso la Banca di Caraglio, filiale di Bordighera, nella persona del suo direttore Denis Anfosso. La consegna di oggi ha simbolicamente chiuso un’attività di servizio iniziata lo scorso anno sociale ed ha al contempo aperto le porte all’organizzazione della seconda edizione del torneo di calcio balilla. “Vi aspettiamo numerosi al “2° Memorial Chicco Bedini” in programma ad inizio 2020” chiosa il Presidente Germano Pellegrino.