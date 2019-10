Da Sanremo l’idea per dare uno sfogo alla rabbia di tutti i giorni: Esmeralda e Alessandro Cutellè aprono la prima ‘Rage Room’ di Torino (Video)

Chi non ha mai sognato di poter spaccare tutto al termine di una giornata di lavoro particolarmente stressante? O di poter prendere a mazzate qualsiasi cosa per sfogare la rabbia di un litigio o di una delusione? ecco, da oggi a Torino si può fare, in piena sicurezza e senza nessuna conseguenza.

Grazie all’idea dei sanremesi Esmeralda e Alessandro Cutellè è nata la prima ‘Rage Room’ del capoluogo piemontese. L’idea è tanto semplice quanto efficace: una stanza insonorizzata, una mazza e tutti gli oggetti pronti per essere distrutti a colpi di spranga. Sfogare la rabbia, lo stress, le fatiche di tutti i giorni non è mai stato così facile.

E l’idea parte proprio da Sanremo, da due giovani matuziani che hanno portato a Torino un’idea ormai diffusa nelle maggiori città di tutto il mondo. E, forse, talvolta sarebbe meglio spendere una manciata di euro per sfogare la rabbia così, invece di vomitare odio e intolleranza sui social o contro il prossimo. La ‘Rage Room’ è sì un’idea imprenditoriale, ma può essere anche un servizio importante contro le cattiverie che vediamo e leggiamo ogni giorno.