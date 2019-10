Bordighera: il Comune consegna il fondo di solidarietà di luglio alla presidente Unicef Colomba Tirari (Foto)

Venerdì scorso, nel corso di un incontro a Palazzo Garnier, il Sindaco Vittorio Ingenito ha consegnato il Fondo di Solidarietà relativo al mese di luglio al locale Comitato Unicef, nella persona della Presidentessa Colomba Tirari.

“Il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia non ha bisogno di presentazioni: la sua attività, che ha avuto inizio nel 1946, è globalmente conosciuta ed apprezzata - dice Vittorio Ingenito - e tutti sappiamo del suo impegno nelle aree dove più gravi sono le emergenze e moltissime sono le iniziative condotte ovunque nel mondo, anche nel nostro paese. Con il suo piccolo contributo la Giunta ha voluto doverosamente supportare l’obiettivo che guida ogni campagna ed ogni intervento dell’Unicef, ossia la difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti. La mia personale riconoscenza va a Colomba Tirari, per la sua dedizione e la sua vicinanza al mondo dei più giovani”.