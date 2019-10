L’attore matuziano Enzo Mazzullo impegnato in teatro con due distinte compagnie teatrali

Nessuna sosta per Enzo Mazzullo. L’attore matuziano ha terminato di girare tre puntate di una serie televisiva di genere drammatico, dove lo vede protagonista nei panni del carismatico “Vic” allibratore e manager di combattenti clandestini. Durante una pausa e l’altra dai set cinematografici che lo vedono sempre più attivo, Mazzullo è impegnato in teatro con due distinte compagnie teatrali, in ruoli diversi, come a caratterizzare la poliedricità dell’artista.



"Mi è capitato, nel corso della mia carriera, di dover cambiare, nell’arco della giornata, diversi registri recitativi.. ad esempio: in mattinata provavo in teatro l’Otello, pomeriggio giravo una fiction e la sera andavo in scena con un monologo”. Nessuna pausa quindi, dal coma che lo colpì quattro anni fa, per affaticamento e consunzione. La notizia più recente, lo vede, in veste di collaboratore artististico, nell’organigramma del Teatro della Luna di Vallecrosia. “Una splendida collaborazione, sono lusingato per essere stato accolto”. Continuano le repliche con la compagnia ‘A tutti quelli’ di Albisola.