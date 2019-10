Sanremo: in adesione a iniziativa nazionale, gazebo del Partito Democratico ieri in piazza Colombo

Ieri in piazza Colombo il PD di Sanremo era presente con un gazebo per distribuire volantini e raccogliere nuovi iscritti.



"Abbiamo aderito alla iniziativa del partito nazionale indetta per questo weekend che ha coinvolto tutti i circoli a livello nazionale. Molti ci hanno chiesto informazioni sul nuovo Governo verso il quale si nutrono aspettative positive e ci hanno chiesto informazioni sulle prossime elezioni regionali. Torneremo presto in piazza per spiegare e parlare con i cittadini delle iniziative dell' amministrazione comunale ma anche delle iniziative del Governo nazionale".