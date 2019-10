Discussione 'caso vicesindaco' in Consiglio, alcune riflessioni del gruppo 'Civicamente Bordighera'

“Venerdì 4 ottobre il Consiglio Comunale di Bordighera si è fatto conoscere come creatura timida, forse sottomessa, certo incapace di segnali coraggiosi. Questa la scelta della maggioranza, e in particolare del Sindaco Ingenito”. Ad affermarlo è Mara Lorenzi per Civicamente Bordighera che interviene sul 'caso del Vicesindaco Bozzarelli': “Si votava la Mozione presentata unitariamente dai 7 Consiglieri di opposizione in risposta alle affermazioni offensive verso il Presidente della Repubblica e il Partito Democratico che il Vicesidaco Bozzarelli aveva affidato a Facebook il 22 Agosto 2019: ‘É evidente dai numeri che Salvini abbia sbagliato i suoi conti. Non ha tenuto in considerazione la voglia di Mattarella di riaffidare il paese al PD. Avanti con i mercanti di bambini e gli antagonisti dello sviluppo’.

Le affermazioni offensive e due righe di ‘scuse’ molto reticenti da parte del Vicesindaco su Facebook, erano state seguite da otto giorni di silenzio pubblico da parte del Sindaco e della maggioranza. I consiglieri di opposizione presentarono allora una Mozione che chiedeva le dimissioni del Vicesindaco, ma il Sindaco non la ritenne legittima. Ne fu presentata una seconda, che chiedeva al Consiglio Comunale di rispondere alla seguente domanda: ‘Il comportamento del signor Bozzarelli è stato consono al suo ruolo di Vicesindaco, nel quale veste la fascia tricolore in rappresentanza di tutti i cittadini e dello Stato?’.

A questa domanda, venerdì sera tutti i componenti della maggioranza, escluso il Presidente del Consiglio che si è astenuto, hanno risposto che il comportamento del Vicesindaco è stato consono. Senza che nessuno dei consiglieri di maggioranza abbia sentito la necessità di prendere la parola per giustificare il suo voto.

Che cosa poteva temere la maggioranza votando che il comportamento del ViceSindaco non era stato consono al suo ruolo? Forse i Consiglieri dovevano mostrare solidarietà con la posizione del Sindaco, che – senza riflettere adeguatamente sull’importanza del ruolo istituzionale che ricopre nei confronti di tutta la città e che affida al Vicesindaco in sua assenza - aveva respinto le dimissioni dalla carica di Vicesindaco offerte dal Consigliere Bozzarelli allo scoppio del caso.

Un vero peccato che il Consiglio Comunale non abbia sentito la responsabilità di pronunciarsi con voce forte e chiara contro la pratica perniciosa della violenza e dell’offesa verbale affidata ai socials. Soprattutto quando usata da chi ha responsabilità di governo, e dovrebbe perciò dare esempio di comportamenti virtuosi, e non di comportamenti che fomentano odio. Purtroppo in questo momento - conclude Lorenzi - l’amministrazione di Bordighera non ha esempi virtuosi da offrire”.