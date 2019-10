Sanremo: violenta lite tra due uomini e due donne nella galleria Francia

Violenta lite ieri sera all'interno della galleria Francia a Sanremo tra due uomini e due donne, tutti di nazionalità francese. La lite sarebbe iniziata pochi minuti prima in piazza Eroi Sanremesi, dove alcuni passanti li hanno notati urlare e dare pugni alle auto parcheggiate.



I quattro, a bordo di un'Audi, sono scesi dall'auto e probabilmente in preda ai fumi dell'alcol hanno litigato arrivando alle mani, prima di rimettere in moto l'auto. I quattro sono stati poi fermati dai Carabinieri.