CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 6 ottobre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo, alla Sala 1 del cinema Imperia di Oneglia e alla Sala 1 dello Zeni di Bordighera



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- JOKER – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Todd Phillips - con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron – Azione/Avventura - "Incentrato sulla figura dell'iconico villain, il film è uno stand-alone originale, diverso da qualsiasi altro film tratto dai comics apparso sul grande schermo fino ad ora. L'esplorazione su Arthur Fleck, un uomo profondamente turbato e ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo e affascinante del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito…”

Voto della critica: ***



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- TUTTAPPOSTO – ore 17.30 - 19.30 - 21.45 – di Gianni Costantino - con Roberto Lipari, Luca Zingaretti, Monica Guerritore, Viktoriya Pisotska, Carlo Calderone - Commedia - "Il film racconta la storia di Roberto, che inventerà un'app chiamata ‘Tuttaposto’ che ha come scopo quello di andare contro il baronato dei professori universitari, che si ritroveranno ad essere giudicati dai voti degli studenti…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL PICCOLO YETI – ore 17.00 - 19.30 – di Jill Culton, Todd Wilderman - Animazione/Avventura/Commedia - "Quando l'adolescente Yi incontra un giovane Yeti sul tetto del suo palazzo a Shanghai, insieme ai suoi amici birichini Jin e Peng soprannominano ‘Everest’, decidono di intraprendere una ricerca epica con l'obiettivo di ricongiungere la creatura magica con la sua famiglia nel punto più alto della Terra. Ma i tre amici dovranno stare un passo avanti a Burnish, un uomo facoltoso intenzionato a catturare uno Yeti, ed alla dottoressa Zara, una zoologa…”

Voto della critica: ***

- YESTERDAY – ore 21.30 – di Danny Boyle - con Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon, Joel Fry, James Corden – Commedia/Fantasy - "Un musicista in difficoltà si rende conto di essere l'unica persona sulla Terra in grado di ricordare ancora The Beatles…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- APPENA UN MINUTO – ore 17.00 - 19.30 - 21.30 – di Francesco Mandelli - con Max Giusti, Paolo Calabresi, Dino Abbrescia, Susy Laude, Luigi Luciano, Loretta Goggi - Commedia - "Quante volte ci siamo detti: ‘Se fossi arrivato un minuto prima’, ‘Bastava un minuto in più’, ‘Un minuto e non sarebbe successo’? Claudio l'ha pensato diverse volte e forse la sua vita, se fosse stato possibile tornare indietro ogni tanto, sarebbe stata diversa. Ora ha 50 anni, è un agente immobiliare, spiantato, separato dalla moglie che l'ha lasciato per il 'Re della Zumba', e mal tollerato e criticato dai due figli. Il suo migliore amico è Ascanio, un traffichino in perenne attesa della svolta giusta, che però - per una volta - dà a Claudio un buon consiglio: comprare il suo primo smartphone. Ma quello che, per caso, comprerà Claudio non è un telefono qualunque: con un tasto si può tornare indietro di sessanta secondi. Da quel momento tutto sembra poter cambiare e Claudio proverà a raddrizzare pezzo per pezzo la propria vita. Quando però capirà che la cosa più preziosa è in realtà la propria famiglia, proverà a riconquistarla. Un minuto alla volta…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DORA E LA CITTA’ PERDUTA – ore 16.45 – di James Bobin - con Isabela Moner, Eugenio Derbez, Michael Peña, Eva Longoria, Adriana Barraza - Avventura - "Avventuriera nata, cresciuta tra le impervie della giungla, la giovane Dora si trova stavolta ad affrontare una delle imprese più pericolose di sempre. Insieme all'amica fidata, la scimmia Boots, Diego, e un misterioso abitante delle foreste, la ragazza partirà per un'avventura senza precedenti alla ricerca dei suoi genitori scomparsI ed alla soluzione del mistero impossibile dietro una città d'oro perduta…”

Voto della critica: **

- AD ASTRA – ore 19.00 – 21.30 – di James Gray - con Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, John Ortiz, Liv Tyler, Donald Sutherland – Fantascienza/Thriller - "L'astronauta Roy McBride viaggia verso i confini esterni del sistema solare per trovare il padre scomparso e svelare un mistero che minaccia la sopravvivenza del nostro pianeta. Questo viaggio svelerà segreti che sfidano la natura dell'esistenza umana e il suo posto nel cosmo…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

- C’ERA UNA VOLTA A... HOLLYWOOD – ore 17.15 - 21.00 – di Quentin Tarantino - con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley – Drammatico/Thriller - "Ambientato nel 1969, nei giorni precedenti l'efferato omicidio di Bel Air compiuto dalla ‘Manson Family’. La storia segue la vicenda dell'ex star western Rick Dalton e sulla sua controfigura, che cercano la loro svolta in una Hollywood che non riconoscono più. Ma tra i vicini di casa di Dalton c'è proprio Sharon Tate, la vittima più celebre dell'omicidio del 9 agosto…”

Voto della critica: ****

Centrale (tel. 0184 597822)

Doppia Programmazione

- SHAUN, VITA DA PECORA - FARMAGEDDON – ore 17.00 – di Will Becher, Richard Phelan – Animazione/Commedia - "Strane luci sulla tranquilla città di Mossingham annunciano l'arrivo di un misterioso visitatore da una galassia molto lontana... Quando l'ospite intergalattico - una birichina e adorabile extraterrestre di nome LU-LA - si schianta con il suo UFO proprio accanto alla fattoria di Mossy Bottom, Shaun non si lascia scappare l'occasione di vivere una nuova, e parte in missione per riportare LU-LA a casa…”

Voto della critica: ***

- RAMBO - LAST BLOOD – ore 19.30 - 21.30 – di Adrian Grunberg - con Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza, Yvette Monreal – Azione/Avventura/Thriller - "Rambo si allea con un giornalista per rintracciare e salvare un gruppo di ragazze locali rapite da un anello di traffico sessuale messicano, dopo aver tentato di stabilirsi nel ranch di famiglia in Arizona. e condurre una vita tranquilla e pacifica…”

Voto della critica: **



Tabarin (tel. 0184 597822)

- IO, LEONARDO – ore 17.15 - 19.15 - 21.30 – di Jesus Garces Lambert - con Luca Argentero, Angela Fontana, Massimo De Lorenzo, Francesco Pannofino, Stefano Ciammitti - Biografico - "Alla scoperta dell'uomo, il pittore, lo scienziato e l'inventore, attraverso un viaggio unico, coinvolgente e affascinante nella mente di Leonardo, una delle figure più geniali che la storia dell'umanità abbia mai conosciuto, noto a chiunque per aver dipinto ‘il quadro più famoso al mondo’, la Gioconda. E lo farà con uno sguardo molto lontano dagli stereotipi con cui Leonardo viene solitamente descritto…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- JOKER – ore 15.30 - 18.00 - 21.00 – di Todd Phillips - con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron – Azione/Avventura - "Incentrato sulla figura dell'iconico villain, il film è uno stand-alone originale, diverso da qualsiasi altro film tratto dai comics apparso sul grande schermo fino ad ora. L'esplorazione su Arthur Fleck, un uomo profondamente turbato e ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo e affascinante del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- IL PICCOLO YETI – ore 15.45 - 17.30 – di Jill Culton, Todd Wilderman - Animazione/Avventura/Commedia - "Quando l'adolescente Yi incontra un giovane Yeti sul tetto del suo palazzo a Shanghai, insieme ai suoi amici birichini Jin e Peng soprannominano ‘Everest’, decidono di intraprendere una ricerca epica con l'obiettivo di ricongiungere la creatura magica con la sua famiglia nel punto più alto della Terra. Ma i tre amici dovranno stare un passo avanti a Burnish, un uomo facoltoso intenzionato a catturare uno Yeti, ed alla dottoressa Zara, una zoologa…”

Voto della critica: ***

- YESTERDAY – ore 20.45 – di Danny Boyle - con Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon, Joel Fry, James Corden – Commedia/Fantasy - "Un musicista in difficoltà si rende conto di essere l'unica persona sulla Terra in grado di ricordare ancora The Beatles…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- TUTTAPPOSTO – ore 16.00 - 17.45 - 21.00 – di Gianni Costantino - con Roberto Lipari, Luca Zingaretti, Monica Guerritore, Viktoriya Pisotska, Carlo Calderone - Commedia - "Il film racconta la storia di Roberto, che inventerà un'app chiamata ‘Tuttaposto’ che ha come scopo quello di andare contro il baronato dei professori universitari, che si ritroveranno ad essere giudicati dai voti degli studenti…”

Voto della critica: **



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- DORA E LA CITTA’ PERDUTA – ore 16.30 – di James Bobin - con Isabela Moner, Eugenio Derbez, Michael Peña, Eva Longoria, Adriana Barraza - Avventura - "Avventuriera nata, cresciuta tra le impervie della giungla, la giovane Dora si trova stavolta ad affrontare una delle imprese più pericolose di sempre. Insieme all'amica fidata, la scimmia Boots, Diego, e un misterioso abitante delle foreste, la ragazza partirà per un'avventura senza precedenti alla ricerca dei suoi genitori scomparsI ed alla soluzione del mistero impossibile dietro una città d'oro perduta…”

Voto della critica: **

- C’ERA UNA VOLTA A... HOLLYWOOD – ore 20.30 – di Quentin Tarantino - con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley – Drammatico/Thriller - "Ambientato nel 1969, nei giorni precedenti l'efferato omicidio di Bel Air compiuto dalla ‘Manson Family’. La storia segue la vicenda dell'ex star western Rick Dalton e sulla sua controfigura, che cercano la loro svolta in una Hollywood che non riconoscono più. Ma tra i vicini di casa di Dalton c'è proprio Sharon Tate, la vittima più celebre dell'omicidio del 9 agosto…”

Voto della critica: ****



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- JOKER – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Todd Phillips - con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron – Azione/Avventura - "Incentrato sulla figura dell'iconico villain, il film è uno stand-alone originale, diverso da qualsiasi altro film tratto dai comics apparso sul grande schermo fino ad ora. L'esplorazione su Arthur Fleck, un uomo profondamente turbato e ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo e affascinante del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- IL PICCOLO YETI – ore 16.00 - 18.30 – di Jill Culton, Todd Wilderman - Animazione/Avventura/Commedia - "Quando l'adolescente Yi incontra un giovane Yeti sul tetto del suo palazzo a Shanghai, insieme ai suoi amici birichini Jin e Peng soprannominano ‘Everest’, decidono di intraprendere una ricerca epica con l'obiettivo di ricongiungere la creatura magica con la sua famiglia nel punto più alto della Terra. Ma i tre amici dovranno stare un passo avanti a Burnish, un uomo facoltoso intenzionato a catturare uno Yeti, ed alla dottoressa Zara, una zoologa…”

Voto della critica: ***

- C’ERA UNA VOLTA A... HOLLYWOOD – ore 21.00 – di Quentin Tarantino - con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley – Drammatico/Thriller - "Ambientato nel 1969, nei giorni precedenti l'efferato omicidio di Bel Air compiuto dalla ‘Manson Family’. La storia segue la vicenda dell'ex star western Rick Dalton e sulla sua controfigura, che cercano la loro svolta in una Hollywood che non riconoscono più. Ma tra i vicini di casa di Dalton c'è proprio Sharon Tate, la vittima più celebre dell'omicidio del 9 agosto…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- IO, LEONARDO – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Jesus Garces Lambert - con Luca Argentero, Angela Fontana, Massimo De Lorenzo, Francesco Pannofino, Stefano Ciammitti - Biografico - "Alla scoperta dell'uomo, il pittore, lo scienziato e l'inventore, attraverso un viaggio unico, coinvolgente e affascinante nella mente di Leonardo, una delle figure più geniali che la storia dell'umanità abbia mai conosciuto, noto a chiunque per aver dipinto ‘il quadro più famoso al mondo’, la Gioconda. E lo farà con uno sguardo molto lontano dagli stereotipi con cui Leonardo viene solitamente descritto…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

- JOKER – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Todd Phillips - con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron – Azione/Avventura - "Incentrato sulla figura dell'iconico villain, il film è uno stand-alone originale, diverso da qualsiasi altro film tratto dai comics apparso sul grande schermo fino ad ora. L'esplorazione su Arthur Fleck, un uomo profondamente turbato e ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo e affascinante del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito…”

Voto della critica: ***



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it