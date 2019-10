Taggia: 100 candeline per Antonio Nino Carrozzino, Beuzi in festa per il più anziano volontario della Protezione Civile

Oggi grande festa a Beuzi, Taggia, per i 100 anni di Antonio Nino Carrozzino, il più vecchio volontario della Protezione Civile, sua grande passione, insieme all’amore verso la montagna ed al coro della Valle Argentina.



Carrozzino è stato uno dei primi volontari della protezione civile e tra i principali promotori dell’antincendio boschivo. Per tanti anni lui è stato la ‘vedetta’ di Beuzi, segnalando gli incendi che hanno spesso interessato la zona. Una buona pratica che ha mantenuto anche quando non è stato più operativo.

Per questo centenario oggi c’è stata una grande festa a Beuzi dove sono arrivati amici e famigliari. Hanno partecipato anche il sindaco Mario Conio, la vicesindaco Chiara Cerri e la responsabile della Protezione Civile, Alessandra Cerri. In questo compleanno speciale, gli amministratori comunali hanno consegnato a Carrozzino una targa di benemerenza per l’importante traguardo raggiunto. Significativo anche il dono fatto dalla squadra comunale di Protezione Civile che ha voluto omaggiare l’anziano volontario con uno dei nuovissimi berretti che sono entrati a fare parte della divisa. Un regalo molto gradito visto il suo attaccamento per il corpo dei volontari tabiesi.



Il festeggiato ha riconosciuto tutti, ha ricordato alcuni episodi che l’hanno visto protagonista negli interventi a tutela del territorio ed infine ha intonato anche diverse canzoni con gli amici del coro della vallata. Una giornata ricca di emozioni per questo centenario e per la comunità che gli ha voluto rendere omaggio.