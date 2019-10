Sanremo: ultima settimana per iscriversi al prossimo esame B1 per la cittadinanza italiana

Ultima settimana per iscriversi, al Centro italiano di cultura Fabrizio De André Sanremo, all’esame di certificazione della lingua italiana livello B1 valido sia per essere ammessi al corso di OSS sia per l’ottenimento della cittadinanza italiana. L’esame avrà luogo il 3 dicembre 2019. Per iscriversi consultare le informazioni sul sito www.fda-sanremo.com o contattare i numeri +39 338 5272664 o +39 349 1211463.