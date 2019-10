Montecarlo: al via una serie di restauri di 9 opere ora all'aperto, si parte con il 'Tributo alla Principessa Grace' (Foto)

Nell'ambito del progetto di riabilitazione del Larvotto a Montecarlo, il nuovo ‘Museo Nazionale di Monaco’ ha preparato un grande progetto di conservazione e restauro, per spostare 9 sculture ora installate all'aperto.

Tra queste opere anche la fontana di Guy Lartigue, intitolata ‘Tribute to Princess Grace’, realizzata nel 1969 e che fa parte delle collezioni del museo stesso. L’opera, in questi giorni è attualmente in fase di smantellamento, per un progetto guidato da Brice Lartigue, figlio dell'artista, iniziato a giugno scorso.

In settimana sono state tagliate e rimosse le grandi colonne d'acqua, che trasportate in un laboratorio specializzato nel restauro. Il ‘Tributo alla Princess Grace’ sarà completamente restaurato, in vista del suo futuro reinsediamento nel Principato.