Dalla Scuola Musica 'A. Biancheri' di Ventimiglia a Genova sotto la Direzione del Mº Riccardo Muti

Sabato 5 ottobre, presso la sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale di Genova, è stata conferita al Direttore d’Orchestra Riccardo Muti una Laurea ad Honoris Causa in Scienze Internazionali e della Cooperazione.



Il Maestro Muti ha deciso di eseguire il secondo tempo della terza sinfonia di Beethoven “L’Eroica”. All’esecuzione della Sinfonia hanno partecipato Matthias Crisafulli e il Maestro Luigi Cocco, due musicisti che hanno cominciato i loro studi presso la Scuola di Musica “A. Biancheri” Città di Ventimiglia sotto la guida del Mº Franco Cocco e che hanno continuato e continuano tutt’ora i loro studi presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova.



Luigi Cocco si è laureato in tromba con il massimo dei voti mentre Matthias Crisafulli sta proseguendo gli studi di laurea del triennio. I due giovani trombettisti sono membri effettivi dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, realtà attiva nel territorio ventimigliese da ormai 10 anni.

Questa giornata è stata motivo di grande orgoglio sia per la Scuola di Musica “A. Biancheri” che per la Città di Ventimiglia le quali hanno visto partecipare, in una cerimonia così importante e di alto profilo, due suoi Musicisti.